مسؤول ايراني: القنصلية العراقية في مشهد لن تُغلق

اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والشرطية حسين ذوالفقاري ان "القنصلية العراقية في مدينة مشهد سوف لن تُغلق"، مشيراً إلى ان "بعض ​وسائل الاعلام​ اوردت يوم امس بان القنصلية العراقية في مدينة مشهد سوف تُغلق وهو امر ليس صحيحا".

ولفت إلى ان "شجارا قد حصل، وتقرر ان تقدم ​قوى الامن الداخلي​ في مشهد ايضاحا للقنصل العراقي العام في مشهد وسنقدم نحن ايضا ايضاحا ل​وزارة الخارجية العراقية​".