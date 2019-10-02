اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني للشؤون الامنية والشرطية حسين ذوالفقاري ان "القنصلية العراقية في مدينة مشهد سوف لن تُغلق"، مشيراً إلى ان "بعض وسائل الاعلام اوردت يوم امس بان القنصلية العراقية في مدينة مشهد سوف تُغلق وهو امر ليس صحيحا".
ولفت إلى ان "شجارا قد حصل، وتقرر ان تقدم قوى الامن الداخلي في مشهد ايضاحا للقنصل العراقي العام في مشهد وسنقدم نحن ايضا ايضاحا لوزارة الخارجية العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: القنصلية العراقية في مشهد لن تُغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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