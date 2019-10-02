أطباء بلا حدود: مرافق صحية ندعمها باليمن تعرضت للقصف 6 مرات

أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن "مرافقا صحية تدعمها في مناطق مختلفة ب​اليمن​ تعرضت للقصف ست مرات منذ اندلاع الحرب عام 2015"، معتبرةً أن "استهداف الطواقم الطبية والمرضى أمر لا يمكن القبول به".

ودعت المنظمة جميع الجهات المتحاربة إلأى "احترام القانون الدولي وضمان حماية المرضى والجرحى والطواقم والمرافق الطبية"، مشيرةً إلى "أنها تعمل على توفير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة لليمنيين من رجال ونساء وأطفال في 10 محافظات، بناءً على الحاجة الطبية فقط دون تمييز".