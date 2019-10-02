وزير خارجية الإمارات بحث مع بومبيو الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم

بحث وزير الخارجية ​الإمارات​ي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ​واشنطن​ مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، الجهود المبذولة لتحقيق ​الأمن​ والاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​العالم​.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الإمارات و​الولايات المتحدة​ في مختلف الجوانب، وكذلك التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط و​شمال إفريقيا​، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، قائلا "الولايات المتحدة بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات، ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها للتوصل إلى حلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة".

من جهته، رحب بومبيو بنظيره الإماراتي والوفد المرافق، مشيرا إلى "متانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وأهمية تطويرها".