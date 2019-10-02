ليبرمان: سنقدم عرضنا لنتانياهو وغانتس للخروج من أزمة تشكيل الحكومة

أعلن زعيم حزب "​إسرائيل​ بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ عن "عزمه التدخل لسد الفجوة بين "الليكود" و"أزرق أبيض" في مفاوضاتهما المتأزمة حول تشكيل ​حكومة​ ائتلافية إذا لم يتوصلا لاتفاق بحلول الثلاثاء"، مشيراً إلى "إننا نأمل في إحراز تقدم في إطار المفاوضات الثنائية بين "كاهول لابان" و"الليكود" ولكن إذا لم تشهد المفاوضات اختراقا قبل حلول يوم كيبور، فإن "إسرائيل بيتنا" سيقدم اقتراحه الخاص لكلا الجانبين. وبعد يوم كيبور، سنبدأ في تشكيل حكومة بوتيرة عالية".

ولفت إلى أن "آخر شيء تحتاجه البلاد الآن هو انتخابات جديدة"، مشيرا إلى أنه "من المستبعد أن تغير ​الانتخابات​ الثالثة المشهد السياسي بشكل ملحوظ إن حصلت"، مضيفاً "لذلك يجب أن نترك كل الاعتبارات الشخصية جانبا كي نتوصل إلى حل عقلاني".