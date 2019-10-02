أزمة "جمّال ترست بنك" تفضح متسوّلة في صيدا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة الحاجة وفاء، وهي من ​مدينة صيدا​ القديمة. وبحسب الناشطين فإنّ وفاء تدعّي أنّها "على باب الله"، غير أنّ قضية "جمّال ترست بنك" أظهرت أنّها تملك حساباً مصرفياً بقيمة مليار و339 مليون ليرة لبنانية.

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