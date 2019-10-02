خوري: مصرف لبنان لديه الاحتياط الكافي بالعملات الصعبة لتغطية الليرة

كشف وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​ "ان اصدار سندات اليورو بوند استحق، وعلى ​وزارة المالية​ اصدار سندات جديدة بنفس القيمة لتغطية الدين".

وأشار خوري الى "ان في الماضي كانت ​المصارف​ هي التي تكتتب بسندات الخزينة فيما اليوم بات المصرف المركزي هو من يكتتب، وذلك سببه ان المصارف المحلية تريد فائدة أعلى للاكتتاب، ولا تتشجع على الاكتتاب وفق ​الفائدة​ الحالية،" مؤكدا "ان ​مصرف لبنان​ لديه الاحتياط الكافي بالعملات الصعبة لتغطية الليرة".

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