بطيش: لماذا لا نخضع البنزين لضريبة 3 بالمئة ونزيد سعر الصفيحة 700 ليرة فقط؟

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ "اننا مستعجلون على ​الموازنة​ واطلاق إصلاحات حقيقة وإطلق مناقصات ​الكهرباء​"، مشيراً الى أن "أول إصلاح يجب ان يكون موضوع الكهرباء".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بطيش أنه "بالنسبة للبنزين نفكر لماذا لا نخضعه لضريبة بنسبة 3 بالمئة ونزيد سعر الصفيحة 700 ليرة فقط؟".

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