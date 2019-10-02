حاصباني: مصرون مصرون على مناقشة الاصلاحات أولا قبل زياد الضرائب

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ "أننا لن نصوت على موازنة 2020 إذا لم تكن متناسبة مع الإصلاحات، خصوصا أن الإصلاحات هي ضمن عدة إجراءات مطلوبة"، مشيرا الى لأنه "عندما لم نصوت على موازنة 2019 كثر قالوا أننا لا نعتبر أنها ترتقي الى المطلوب ولكنها بداية، وقبل 2020 سنأخذ إجراءات وسنضمنها بموازنة 2020"، مشيرا الى أنه "الى الآن لم تأخذ قرارات بتنفيذ الإجراءات التي وعدنا أنفسنا بأخذها وبتطبيقها".

ولفت حاصباني في حديث اذاعي الى أنه "من بين الإصلاحات ضبط ​الجمارك​ وتنفيذ ​خطة الكهرباء​ بدقة وليس فقط دفتر الشروط، النظر بدقة في موضوع الإتصالان وإصلاحات لها علاقة بالهيئات والإدارات العامة"، مشددا على "أننا مصرون مصرون على مناقشة الاصلاحات أولا قبل زياد الضرائب".