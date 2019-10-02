أكدت مصادر ​بعبدا​ قناة "LBC" أن "بعبدا لا تزال متمسكة ب​الحكومة​ الحالية، والمرحلة تحتاج لتفعيل العمل الحكومي"، مشيرةً الى أن "العلاقة بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ جيدة ومؤسساتية ولم يطرأ عليها اي جديد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: بعبدا لا تزال متمسكة بالحكومة الحالية والمرحلة تحتاج تفعيل العمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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