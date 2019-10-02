قائد الجيش استقبل مدعي عام الجنوب ووفد من الإدارة العامة للتسلح في الجيش الفرنسي

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، مدعي عام ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، وجرى البحث في شؤون قضائية.

كما استقبل العميد ستيفان بيشون من الإدارة العامة للتسلّح في ​الجيش الفرنسي​ (DGA) يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في ​لبنان​ العقيد فابريس شاربيل مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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