أبو فاعور: عدد الوظائف التي تحدث عنها الحريري بعد "سيدر" متوقعة للمستقبل

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ أن "هناك 1850 فرصة عمل في مصانع محددة ونحن سننشر عبر موقع الوزارة طبيعة الوظائف وأسماء ​المصانع​"، مبينا أن "هناك 1500 فرصة عمل في قطاع الألبسة الجاهزة، بالإضافة الى 1500 وظيفة أخرى في قطاع الأحذية ونحن وجميعة ​المصارف​ ستنشر المعلومات عن هذه الوظائف".

ولفت أبو فاعور في حديث تلفزيوني الى "أننا على إتصال بالمصانع وأخذنا منها المعلومات عن إحتياجاتها والوظائف المطلوبة"، مبينا أن "الوظائف وعددها التي تحدث عنها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعد مؤتمر "سيدر" فهي متوقعة للمستقبل".