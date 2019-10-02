أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "هناك 1850 فرصة عمل في مصانع محددة ونحن سننشر عبر موقع الوزارة طبيعة الوظائف وأسماء المصانع"، مبينا أن "هناك 1500 فرصة عمل في قطاع الألبسة الجاهزة، بالإضافة الى 1500 وظيفة أخرى في قطاع الأحذية ونحن وجميعة المصارف ستنشر المعلومات عن هذه الوظائف".
ولفت أبو فاعور في حديث تلفزيوني الى "أننا على إتصال بالمصانع وأخذنا منها المعلومات عن إحتياجاتها والوظائف المطلوبة"، مبينا أن "الوظائف وعددها التي تحدث عنها رئيس الحكومة سعد الحريري بعد مؤتمر "سيدر" فهي متوقعة للمستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: عدد الوظائف التي تحدث عنها الحريري بعد "سيدر" متوقعة للمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.