شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين بحضور هشام يونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لاعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس النقابة ولاعتماد لجنة القيد لجدول المشتغلين ،ومناقشة الروابط و الشعب وشئون الأعضاء والموظفين وأنشطة اللجان وأعمالها و لجنة الرعاية الصحية ولجنة التسويات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس .
وعلى الرغم من إعلان هشام يونس عضو مجلس النقابة عن تقدمه باستقالته من عضوية المجلس الا أنه شارك فى الاجتماع ، كما شارك فى الاجتماع محمد شبانة سكرتير عام النقابة و خالد ميرى و جمال عبد الرحيم وكيلى المجلس و محمد خراجه و حسين الزناتى و أيمن عبد المجيد و عمرو بدر و محمد سعد عبد الحفيظ و حماد الرمحى و محمد يحيى يوسف .
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