شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يخاطب النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية لوقف بث قنوات بانوراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، شركة النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية لوقف بث قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده 6 شهور اعتبارا من مساء اليوم لحماية للمشاهدين من ممارسات الخداع والتضليل فى تسويق الأدوية والمستحضرات مجهولة الهوية والمصدر .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم قرر حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده 6 شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلاميه مملوكة لأخرين .

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أثبتت التحقيقات التى أجراها المجلس بحضور الممثل القانونى لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربعة للتهرب من المسؤلية القانونية ومخالفة قنوات بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، وقيامها ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضى والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقدت اجتماعًا لها اليوم لمناقشة عدد من "الجرائم الإعلامية" التى ارتكبتها 3 قنوات هى بانوراما دراما ومصر البلد ومصر الحياة.