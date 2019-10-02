شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": حسم قانون الإدارة المحلية و 9 ملفات على أولويات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل جهودها وعملها فى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، ساعية لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

ووجه "السجينى"، الشكر لأعضاء اللجنة على منحهم الثقة فيه رئيسا للجنة للمرة الخامسة على التوالى، مؤكدا أنه وأعضاء اللجنة سيبذلون قصارى جهدهم لحسم كل الملفات المطروحة أمام اللجنة، والتعاون والتنسيق مع الحكومة، فى إطار المسئولية التضامنية للعمل على حل المشكلات والقضايا.

وأشار "السجينى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن حسم قانون الإدارة المحلية ومناقشته فى الجلسة العامة للمجلس على رأس اهتمامات اللجنة، خاصة أن اللجنة انتهت فى وقت سابق من مناقشته ووافقت عليه نهائيا وأعدت تقريرها بشأنه، ويتبقى المناقشة فى الجلسة العامة وفقا للموعد الذى يحدده مكتب المجلس.

Advertisements

ولفت "السجينى"، إلى أن هناك عدد من الملفات التى فتحتها لجنة الإدارة المحلية وستواصل مناقشتها وفتحتها خلال دور الانعقاد الأخير لحسمها، ومنها ملف الإصلاحات المؤسسية، مثل التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة وإدارة المخلفات، وتطوير المواقف والتصدى للمواقف العشوائية، وتعظيم موارد الدولة، وتعظيم موارد المحليات، وملف التصدى للأسواق العشوائية، وملف إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تدخل فى اختصاص اللجنة كمتابعة ورقابة عليها، مثل هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وهيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وهناك ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع لواضعى اليد، وملف مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، بالإضافة إلى ملف الإصلاح الإدارى فى المحليات.

جدير بالذكر أن انتخابات لجنة الإدارة المحلية التى أجريت اليوم الأربعاء، أسفرت عن فوز أحمد السجينى برئاسة اللجنة للمرة الخامسة على التوالى، وفوز النائبين محمد الحسينى وبدوى النويشى، بوكالة اللجنة، وفوز النائبة منى جاب الله بأمانة السر.