شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة برلمانى بشأن انتشار الأغذية غير الآمنة أمام أسوار المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من ارتفاع معدل حالات التسمم بسبب المطاعم غير المرخصة والباعة الجائلين حول المدارس، والتحذيرات المتتالية بشأن هذه الظاهرة، إلا أنها مستمرة دون توقف، مؤكدًا أن السبب الأول فى استمرارها هو غياب رقابة المحليات والرقابة الصحية عليهم.

وأشار النائب إلى أن المجتمع لا يدرك خطر التسمم الغذائى، فالأمراض المزمنة تنشأ مع الأطفال منذ فترة صغرهم بسبب تناول الأطعمة الملوثة فى الشارع، كما أن هناك أيضا أمراض أخرى خطيرة لا يتم اكتشافها إلا بعد فترة، إضافة إلى أن ثقافة المجتمع غير صحيحة، ومطلوب تغييرها، حيث إن محيط المدارس أما أنه مقلب للقمامة أو تربة خصبة للباعة الجائلين المستغلين للأطفال، مؤكدًا أن المحليات يجب أن تقوم بشكل كبير للحد من هذه الظاهرة عن طريق عدة حلول منها إيجاد أماكن لهؤلاء الباعة والرقابة عليهم، وشن حملات بشكل مكثف على هؤلاء الباعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.