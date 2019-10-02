شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «زراعة النواب» يحدد أجندة اللجنة فى دور الانعقاد الخامس..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى ترتيب أجندتها بدور الانعقاد الجديد، لتحديد الملفات الهامة التى ستعمل عليها فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، عقب اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكانب اللجان النوعية بالبرلمان، والتى فاز خلالها برئاسة لجنة الزراعة.

وأوضح الحصرى، أن أجندة عمل اللجنة ستضم كافة القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والرى وما يعانى منه الفلاح المصرى، فى محاولة للنهوض بقطاع الزراعة، ومنها ملف تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح ويضمن تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الرئيسية التى تستورد البلاد جزء منها.

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وأضاف، ملف الزراعات التعاقدية وتعظيم الاستفادة من الأراضى المستصلحة واستخدام وسائل رى حديثة بها، من أبرز القضايا الهامة، التي ستتبناها اللجنة، إضافة إلى العمل على تفعيل دور مراكز البحوث بالجامعات والاستفتدة منها فى استنباط أصناف جديدة تضمن زيادة الإنتاج ولاتستهلك كميات مياه كثيرة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، أيضا يأتى من أهم القضايا التي تتبناها اللجنة، ما يعانيه الفلاح من انتشار مبيدات مغشوشة، تضر بالزراعة، بالإضافة إلى العمل على توفير الأسمدة، مضيفا، أيضا يأتى ملف حقوق الفلاح فى مقدمة الأولويات، وتفعيل الدورة الزراعية.