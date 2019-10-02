شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: المتبقى فى عمر المجلس 46 يوما وأمامنا حزمة من التشريعات الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية لأعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية، الذين فازوا فى الانتخابات التى تم اجرائها اليوم، قائلا: "أنا على ثقة ويقين أن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين أعضاء هيئات المكاتب الحالية والسابقة من أجل تحقيق الدور الأفضل للمجلس رقابيا وتشريعيا.

وأضاف عبد العال: "التغييرات التى شهدتها انتخابات اللجان طفيفة جدا، مشيرا إلى أن 593 عضوا بالمجلس على قدم المساواة وكلهم محل تقدير".

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وتابع عبد العال، أن المتبقى من عمر المجلس 46 يوما، حيث أننا نعمل 6 أيام فى الشهر، مطالبا النواب بالمحافظة على علاقتهم الإنسانية.

وأشار، الى أن المجلس أمامه حزمة من التشريعات المهمة، وهى أغلبها مكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليها ثلثى عدد أعضاء المجلس، مشددا على ضرورة سماع كل الأراء لأن العبرة فى قبول التشريع أن يتم الاستماع إلى كل الأراء.