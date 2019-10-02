محافظ القليوبية يتفقد أعمال تنفيذ كوبري "قلما" العلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من تنفيذ كوبري قلما العلوي، والبالغ طوله 600 متر، وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 220 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري.

والتقى محافظ القليوبية بمهندس الموقع واطمأن على سير جدول الأعمال، حيث جرى الانتهاء من 70% من أعمال المرحلة الأولى.

وأكد أن أهالي قرية قلما كانوا يعانون من حوادث السيارات في هذه المنطقة التي تشكل خطرًا أثناء عبور الطريق، وذلك لأن طريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي يمر وسط القرية، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء الكوبري سيقضي تمامًا على التكدسات المرورية، ويساعد على حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.