شكري يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية و المستجدات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي،على استراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، واستمرار العمل المنهجي المؤسساتي لتطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين حيث بحثا المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.
وأكد الجانبان استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة وبما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.
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