محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "نور حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لأعمال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي" "100 مليون صحة" لطلبة المرحلة الاعدادية بالمحافظة (العام، الأزهر).

ويقوم على تنفيذ المبادرة التي انطلقت أمس، في المحافظة، فرع التأمين الصحي بالتنسيق مع التربية والتعليم، وتحت إشراف أجهزة المحافظة المعنية، والتي تعد تقريرًا يوميًا بما تم انجازه خلال المبادرة، ورصد المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة حوالي 67 ألف و467 طالبًا وطالبة، في 528 مدرسة ومعهد أزهري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019.

وطالب محافظ بني سويف فريق العمل المشرف على تنفيذ المبادرة، برئاسة الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام الفرع، بالمتابعة الميدانية لسير الأعمال، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة وجود معوقات قد تعرقل تنفيذ أعمال المبادرة.