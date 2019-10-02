أبو شقة بعد فوزه برئاسة "تشريعية النواب": مستمرون في ثورتنا التشريعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس والأخير سوف يشهد العديد من التشريعات المهمة التي تتعلق بالحياة السياسية ومنها قانون مجلس الشيوخ، وقانوني الانتخابات والمحليات، وقوانين خاصة بإعادة الانضباط للشارع المصري، ومنها قانون المرور.

جاء ذلك بعد فوزه بانتخابات لجنة الشئون التشريعية والدستورية للمرة الخامسة على التوالي، حيث وجه أبو شقة، الشكر لأعضاء اللجنة على هذه الثقة وجدد عهده إليهم والذي قطعه على نفسه منذ دورة الانعقاد الأول بإعداد ثورة تشريعية.

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وأشار إلى أن الدور الخامس سيشهد مناقش القوانين التي تحقق مزيد من الضمانات للمواطن المصري ومنها قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر الدستور الثاني للدولة بما يحققه من ضمانات للمتهم لإقرار المبدأ الدستوري القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف أبو شقة، أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي فإنه إجراء ولابد أن نكون أمام ضمانات حقيقية لهذا الحبس إضافة إلى ضرورة أن تكون الجنايات على درجتين.

وقال أبو شقة إن اللجنة التشريعية والدستورية مستعدة لمناقشة أي مشروعات قوانين تتعلق بمصلحة الدولة والوطن والمواطن على النحو الأمثل من فن التشريع والصياغة.