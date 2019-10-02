محافظ القليوبية يفتتح وحدتي قسطرة القلب والأطفال المبتسرين في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي، وحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة بتكلفة 7 مليون جنيه، لإجراء من 200 إلى 150 حالة شهريًا ضمن خطة المحافظة للقضاء على قوائم الانتظار.

كما افتتح المحافظ ورئيس هيئة التأمين الصحي وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بـ12 حضانة جديدة.

حضر الافتتاح الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاعي التعليم والصحة أهمية قصوى إلى جانب كافة القطاعات، وأنها توفر الكثير من الخدمات والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة وصيانة كافة القطاعات الخدمية.