أكد حزب الخضر النمساوي أنه مستعد للتعاون مع حزب الشعب والذي فاز بصدارة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي التي حقق فيها الخضر مركزا متقدما.
وقال فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن الحزب لا يعتبر المشاركة في الحكومة المقبلة
ونوه كوجلر إلى أنه سيبدأ قريبا مباحثات تمهيدية مع رئيس حزب الشعب سباستيان كورتس وهو رئيس الحكومة المقبلة المحتمل.
وأشار إلى أنه في حالة مشاركته في الائتلاف الحكومي المقبل سيعمل على تطبيق إجراءات سريعة ورئيسية لحماية المناخ والاستجابة لمظاهرات الشباب التي خرجت على مدار الشهور الماضية لتنبيه العالم إلى خطورة التأخر في التعامل مع قضايا المناخ.
وأضاف كوجلر أن حزب الخضر سيكون بمثابة العمود الفقري لدعم قضية حماية المناخ في البرلمان النمساوي كما سيعمل الحزب على فرض إجراءات لدعم الشفافية في قضايا مهمة مثل تمويل الأحزاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الخضر النمساوي يرحب ببدء مفاوضات الائتلاف الحكومي الجديد مع حزب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.