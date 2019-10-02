هونج كونج: إلقاء القبض على 269 متظاهرًا خلال يوم واحد

أعلنت شرطة هونج كونج، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 269 شخصًا في المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في المدينة أمس، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للصين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن الشرطة تأكيدها أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 12 و71 عامًا، ومعظمهم يشتبه في مشاركتهم في تجمعات غير قانونية

وأعمال شغب.



وأشارت الإذاعة إلى أن عدد الاعتقالات هو الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات.



وكانت الشرطة قد أطلقت 900 طلقة رصاص مطاطي و1400 عبوة غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى 6 طلقات حية أمس.