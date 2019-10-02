بومبيو: شاركت في المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، شارك في الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يأتي ذلك بينما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن اثنين من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقا على الإدلاء بشهادتيهما هذا الأسبوع والأسبوع القادم أمام مجلس النواب في

إطار التحقيق الذي يجريه المجلس بهدف الإعداد لاتهام الرئيس ترامب بالتقصير على خلفية الاتصال.

وقال بومبيو اليوم خلال زيارة رسمية لإيطاليا: "لقد كنت مشاركا في الاتصال الهاتفي".

وقال نواب البرلمان إن هذا سوف يجعل الوزير شاهدا في تحقيقاتهم.

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ويرفض بومبيو حتى الآن تأكيد ما إذا كان سوف يستجيب لطلب النواب للإدلاء بشهادته.

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب وزيلينسكي نهاية يوليو الماضي يتردد أن الرئيس الأمريكي حث خلالها نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسي جو بايدن.

ويحتل بايدن مركزا متقدما في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020 . ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.