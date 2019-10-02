ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في السودان إلى 226 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار، إلى 226 حالة، فيما لم تُسجل أي وفيات جديدة، عدا 8 حالات منذ ظهور المرضفي السودان، في شهر أغسطس الماضي.
وقال وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف الدكتور سليمان عبدالجبار إن وضع الكوليرا تحت السيطرة خاصة فيالنيل الأزرق، مشيدا بالدعم المتواصل من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية و "يونسيف"، لمجابهة المرض.
وقال عبد الجبار، خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا اليوم إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالمرض، في ولاية "سنار".
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