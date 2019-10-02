مقتل متظاهر بالرصاص في جنوب العراق

قتل متظاهر بالرصاص في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 4 منذ بدء الحركة الاحتجاجية المطلبية في البلاد الثلاثاء، بحسب ما أعلن مسؤول محلي, وأشار مدير عام دائرة الصحة في ذي قار عبد الحسين الجابري أيضاً إلى إصابة 14 شخصاً بجروح بينهم 11 من القوى الأمنية.



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