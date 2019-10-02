أميركا تفحص 165 طائرة «بوينج 737 إن جي»

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن على شركات الطيران فحص 165 طائرة "بوينج إن.جي" في غضون سبعة أيام لظهور شروخ بهياكل عدد قليل من هذا النوع من الطائرات.

وأخطرت بوينج الإدارة بهذه المسألة، بعد اكتشافها شروخاً في هيكل طائرة تخضع لتعديلات في الصين.

وقالت الإدارة إن فحوصاً تالية أظهرت وجود شروخ مماثلة في عدد قليل من الطائرات الأخرى.

وأضافت أن الطائرات، التي يتم تسييرها لعدد أقل من الرحلات، ستخضع في النهاية أيضا للفحص.

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ويشمل الأمر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

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والطائرة بوينج «737 إن.جي» هي الجيل الثالث من الطائرة 737، وهي تسبق الطراز 737 ماكس الذي جرى وقف تشغيله حاليا ولا يشمله أمر الفحص.

كانت بوينج قالت الجمعة إنها على اتصال مع شركات الطيران التي تستخدم طائرات «737 إن.جي» بشأن اكتشاف الشروخ، لكنها أضافت «لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات أثناء التشغيل».