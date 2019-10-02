روسيا تعرض على أوكرانيا تمديداً مؤقتاً لعقد الغاز

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا تمديد مؤقت لعقد الغاز الحالي الخاص عبر وإلى الأراضي الأوكرانية اعتباراً من عام 2020.

وقال بوتين، خلال منتدى للطاقة في موسكو اليوم الأربعاء، إن من الممكن أن يتم تمديد هذا العقد لمدة عام على سبيل المثال، في حال لم يتم الاتفاق على اتفاقية جديدة.

وأضاف بوتين أن "أوكرانيا تحاول في الوقت الراهن تنفيذ حزمة الطاقة الأوروبية"، مشيراً إلى أنه في حال حدوث هذا الأمر بحلول نهاية العام، فإن روسيا مستعدة لتوقيع اتفاقية جديدة، وفقاً للقانون الأوروبي، لعبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين إنه إذا لم يتم هذا الأمر، بحلول نهاية ديسمبر المقبل، فإن من الممكن تمديد العقد الحالي مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتطلب موافقة البرلمان في كييف "وهذا الأمر ليس بالسهل للغاية".

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وتسعى روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، منذ أشهر، من أجل التوصل إلى اتفاق خاص بمرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى غرب أوروبا وبإمدادات أوكرانيا نفسها من الغاز.

ولم تحرز المحادثات التي تجري حالياً بوساطة أوروبية، أي تقدم حتى الآن.

تأتي المفاوضات الراهنة على خلفية بناء الخط الجديد نورد ستريم2 عبر بحر البلطيق والذي سيبدأ عمله خلال الأشهر المقبلة، وسيقلل هذا الخط من أهمية الأراضي الأوكرانية بالنسبة لنقل الغاز الروسي إلى غرب أوروبا.