بوتين لا يمانع في نشر محتوى اتصالاته الهاتفية مع ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أنه دائما يعتقد أن من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.

ودافع بوتين عن دونالد ترامب بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأميركي بالضغط على كييف لإضعاف منافسه السياسي جو بايدن، قائلاً إنه لا يوجد «ما يسيء» في نص المكالمة.

وقال بوتين، عن المكالمة الهاتفية التي دفعت بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات لعزل ترامب، «لا أرى شيئًا مسيئاً في المحادثة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».

وأضاف «الرئيس ترامب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء في إدارته السابقة».

وقال الرئيس الروسي، خلال منتدى للطاقة في العاصمة موسكو، «أي رئيس دولة سيضطر للقيام بالشيء نفسه».

وأضاف «لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترامب، وهو الآن أوكرانيا».

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ونشر البيت الأبيض الأسبوع الماضي محتوى المكالمة الهاتفية التي تعود إلى يوليو الماضي مع زيلينسكي المنتخب حديثاً.

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وأظهر النص أن ترامب طلب من زيلينسكي إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن. ويجري الديمقراطيون تحقيقاً فيما إذا كان ترامب أخّر مساعدة قيمتها 400 مليون دولار (365,8 مليون يورو) كوسيلة ضغط.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي يوم الأحد، إن الكونجرس الأميركي عقد العزم على الاطلاع على اتصالات ترامب الهاتفية مع بوتين وغيره من زعماء العالم، مشيراً إلى مخاوف من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري ربما عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.

وصعّد ترامب الثلاثاء، من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إيّاه «انقلاباً».

وقال ترامب، في تغريدتين على تويتر، «لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني (للدستور) وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية!».

من جهته، هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، التحقيق الذي يجريه مجلس النواب والذي يرمي إلى التحضير لعزل الرئيس الأميركي من منصبه.

وانتقد بومبيو، في رسالة إلى الكونجرس، النواب الديمقراطيين الذين يجرون التحقيق متهماً إياهم باستخدام أسلوب التخويف ضد موظفيه.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من نظيره الأوكراني، خلال محادثة هاتفية معه قبل شهرين، بالتحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا. وهو الاتهام الذي ينفيه ترامب.