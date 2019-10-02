بومبيو: العقوبات على إيران أظهرت تأثيرها

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تفاؤله حيال إظهار العقوبات على إيران تأثيرها.

وفي أعقاب لقاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، قال بومبيو في روما اليوم الأربعاء، "نظريتنا تعمل، وموارد إيران تتناقص مقارنة بذي قبل".

كما أعرب بومبيو عن تفاؤله حيال الدخول في محادثات مع الإيرانيين والتوصل إلى تهدئة. كان بومبيو وصل إلى روما، أمس الثلاثاء، وهي أولى محطاته في جولة له بأوروبا.

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من جانبه، أعرب دي مايو عن قلق بلاده حيال العقوبات الجمركية المحتمل أن تفرضها واشنطن على الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تؤثر بقوة على إيطاليا كدولة مصدرة.

وسيلتقي بومبيو البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان في اجتماع خاص. وفي أعقاب ذلك، سيتوجه إلى إقليم ابروتسو، حيث الجذور العائلية لأول وزير خارجية أميركي من أصل إيطالي.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، فقد هاجر والدا جد بومبيو ووالدا جدته لأبيه من إيطاليا في مطلع القرن العشرين.

وسيتوجه بومبيو إلى مونتيجرو، بعد غد الجمعة، ثم إلى أثينا يوم السبت المقبل.