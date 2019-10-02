كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعترف بدور الحرس الثوري الإيراني في دعم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر رئيس أركان اللواء محمد حسين باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني يقدم الدعم للميليشيات الحوثية في اليمن.

وقال "باغيري" لقناة فينيكس الصينية خلال زيارته الأخيرة لبكين: "إننا نقدم دعمنا الاستشاري والفكري للجيش الوطني اليمني".

ومع ذلك، فشل "باغيري" في ذكر نوع المساعدة الفكرية والاستشارية التي قدمها حراسه للمتمردين الحوثيين.

في السنوات الماضية، استخدمت إيران مصطلح "استشاري" لوصف وحدة في الحرس الثوري الإيراني موجهة للقيام بأنشطة حرب واستخبارات غير تقليدية.

وقال: "أن الحرس الثوري قدم الدعم للعراق وسوريا بناءً على طلب حكومتيهما، وقدم مساعدة استشارية ومسلحة إليهما، دون تحديد القدرات التي تمتلكها تلك الأسلحة".

وفي الوقت نفسه، نفى باقري ان بلاده ارسلت الصواريخ والأسلحة إلى الحوثيين، قائلًا: "لقد تم محاصرة اليمن تمامًا لسنوات، فكيف أنه من الممكن أن ترسل صواريخ كبيرة لليمن؟"

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وأكد الجنرال أن إيران تقف إلى جانب الشعب اليمني حتى النصر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول إيراني بدعم الحرس الثوري للحوثيين.

وفي عام 2017، قال رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق اللواء علي جعفري إن إيران تساعد الميليشيات على المستوى الاستشاري والروحي.

وأيضًا، في مايو الماضي، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني "الأدميرال علي فدوي": "أن إيران تساعد الحوثيين بقدر ما تستطيع ولكن ليس بقدر ما ترغب، بسبب "الحصار المفروض على اليمن".

وأضاف إنه إذا كان بإمكان إيران الذهاب إلى اليمن. كما ذهب إلى سوريا، فإن الوضع هناك لن يكون كما هو الآن.

