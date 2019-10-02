كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية السوداني: فرنسا تعلن إسقاط الديون عن البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن إلغاء ديون فرنسا لدى السودان.

وقال البدوي، في تصريح، إن "ماكرون استخدم تعبيرا أقوى من إعفاء، وهي كلمة إلغاء ديون فرنسا لدى السودان، مشيرا إلى أن فرنسا تعد أكبر دائن في إطار نادي باريس.

وأضاف، ماكرون أكد على أنه سيسعى مع المانحين الآخرين لإعفاء ديونهم على السودان.

وأوضح وزير المالية السوداني، في مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارته الخارجية، أن السودان قدم أيضًا ملامح خطته للإنعاش الاقتصادي، التي وجدت تجاوبًا من الجانب الفرنسي.

وأشار إلى أن الجانب الفرنسي يعمل على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان في جميع القطاعات، وبناء شراكات مع القطاع الخاص الوطني، إضافة إلى تشبيك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يقودها الشباب في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه المبادرات، عن طريق التدريب وبناء القدرات في مجال نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة.

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وقال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرًا مع الدائنين الدوليين للسودان، من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشكلات الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير، الذي دام ثلاثين عامًا، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك محادثات مع واشنطن، لرفع السودان من القائمة.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس، يوم الإثنين الماضي، فور اتخاذ الأمريكيين قرارهم سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معًا.

وأضاف، قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرًا دوليًا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام، لكنه لم يذكر إطارًا زمنيًا.

وقال ماكرون، التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات.

