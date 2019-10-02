حجز 500 كلغ من اللحوم الفاسدة كانت موجهة إلى المواطنين 

تمكنت السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، اليوم الأربعاء، في سويقة الغديرة الحمراء من حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، المعروضة للبيع وسط بني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن حملة “أونسا” أسفرت عن حجز، وإتلاف أزيد من 500 كلغ من اللحوم الفاسدة، من نوع الديك الرومي، واللحوم الحمراء داخل المحلات، كلها كانت موجهة إلى بطون المستهلكين.
ومن المنتظر أن تستمر عملية مراقبة الأسواق الصغيرة بمختلف المناطق بشكل دوري، بعد توالي الشكايات.
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