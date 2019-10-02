خروج الـPPS من الحكومة.. نائب العثماني: نحترم قرارهم ونأمل في تثمين العلاقات

قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعليقا على قرار حزب التقدم والاشتراكية بمغادرة الحكومة: “إن قرارا من هذا القبيل، لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين، وتثمينها”.

وأضاف العمراني في تدوينة بحسابه في فايسبوك: “إننا في حزب العدالة والتنمية نقدر حزب التقدم والاشتراكية، ونعتز بعلاقتنا به، وبتعاون الحزبين على الصعيد الحكومي، الذي اعتبرنا ونعتبر أنه كان يمثل مصلحة وطنية”.

وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة: “لذلك فقد عبر الحزب، وعلى رأسه الأخ الأمين العام رئيس الحكومة عن تشبثه باستمرار بحزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم”.

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وقال العمراني: “إذا تقرر مغادرة حزب التقدم والاشتراكية سفينة الحكومة، فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا على ذلك”.

وكان المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية قد أعلن مساء أمس، أنه “اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا، وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية”.

كما أعلن أنه سيوجه الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، قصد تدارس هذا القرار، والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.