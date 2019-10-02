"المتابعة" تؤكد: الإضراب العام يشمل كافة المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مساء اليوم، الأربعاء، على أن الإضراب العام يوم غد الخميس، يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، خلافا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.

ونددت "المتابعة" في بيان صدر عنها، ببيان وزارة التعليم أعلنت من خلالها أن التعليم يوم غد ينظم في المدارس كالمعتاد، واعتبر "المتابعة" أن بيان الوزارة "يحاول بشكل بائس كسر الإضراب".

وشددت اللجنة في بيانها على أن "وعي جماهيرنا والأهالي سينجح الإضراب العام غدا".

وقالت "المتابعة" إن "بيان وزارة التعليم الذي يحمل التهديد المبطن هو شكل من أشكال العنف، يعمل على مصادرة حق الطلاب والمربين بأن يكونوا جزءا من هموم مجتمعهم".

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وأوضحت أن "وزارة التعليم هي أيضا متهمة، مثل حكومتها ورئيسها، بالتقصير في برامج التوعية لمكافحة العنف، وتثقيف الأجيال الناشئة، إذ أن الموارد تبقى أقل مما تصرف على جهاز التعليم في الوسط اليهودي".

وأكدت أن "سوء أوضاع جهاز التعليم العربي، بفعل شح الميزانيات، وضعف البنى التحتية، وتغييب واضح لبرامج اللامنهجية، يدفع بالأجيال الصغيرة والناشئة إلى الشارع مع أوقات فراغ، تجعلهم عرضة أكثر من غيرهم، لمواجهة الآفات الاجتماعية".

ودعت المتابعة الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وحيّت في الوقت ذاته، التزام جميع السلطات المحلية العربية بقرار الإضراب، وإبلاغ المدارس بهذا القرار.