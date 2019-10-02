مسؤول في صحة ذي قار يكشف حصيلة ضحايا تظاهرات المحافظة

اعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، عن مقتل اربعة متظاهرين ومنتسب في الشرطة فضلاً عن اصابة 50 آخرين حصيلة تظاهرات المحافظة. وقال صلاح غياض في حديث لـ الخليج 365، إن "الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات بلغت اربعة شهداء من المتظاهرين ومنتسب فضلاً عن ٥٠ جريحاً". وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.

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