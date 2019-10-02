تنشر الخليج 365، بالصور تواجد عشرات المتظاهرين في شارع مطار بغداد غربي العاصمة. وقام متظاهرون في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، بغلق شارع مطار بغداد الدولي غربي بغداد. وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شارع المطار مع استمرار التظاهرات جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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