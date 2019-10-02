ابطال المواي تاي يواصلون التألق.. فريدون يهزم خصمه البولندي بالضربة القاضية

رياضة 2019-10-02 | 17:58 1,133 مشاهدة يواصل منتخب شباب العراق للعبة المواي تاي، نتائجه الرائعة في بطولة العالم للشباب والمقامة منافساتها في مدينة انطاليا التركية. واستطاع اللاعب هادي فريدون، الفوز على خصمه البولندي بالضربة القاضية في الجولة الثانية في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بوزن 67 كغم. ونجح اللاعب محمد علي الكعبي في وقت سابق اليوم، الإطاحة بخصمه الايطالي في الدور الـ16 لوزن 54 كغم من البطولة.



وكان اللاعب احمد محمود (وزن 42) نجح في التغلب على خصمه التشيكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، امس الثلاثاء.

وكان اللاعب احمد محمود (وزن 42) نجح في التغلب على خصمه التشيكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، امس الثلاثاء.

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