عازفة كمان ملعب كربلاء تتضامن مع المتظاهرين في العراق

ونشرت سعادة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" قائلة: "مرتان زرت العراق مؤخراً وعرفت أن ثمة شعب عظيم يمكث في تلك البقاع التي تجمع ما بين الحضارة والقداسة، شعب طيب ودود متحضر يحب الحياة ويحب الكرامة".واضافت "أتمنى من حكوماتنا العربية جميعا وحكومة العراق على وجه التحديد أن تستجيب لمطالب المتظاهرين وتسمع لهم وتحتضنهم، الشفاء العاجل لجرحى المظاهرات والعزاء لأهالي الضحايا".

وتمتلك جويل شعبية كبيرة لدى الشعب العراقي، حيث اصبحت حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق بعد تألقها في حفل افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا خلال شهر آب الماضي، بعزفها للنشيد الوطني العراقي "موطني" على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.