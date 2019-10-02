متظاهرون يتوجهون الى ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتوجه عشرات المتظاهرين من ساحة الطيران الى ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرات المتظاهرين انسحبوا من ساحة الطيران وتوجهوا إلى ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد".
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
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