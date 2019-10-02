مقتل متظاهر وإصابة 11 شرطياً في ذي قار

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل متظاهر وإصابة 11 شرطياً في محافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهراً قُتل وأصيب 11 شخصاً من عناصر الشرطة، فضلاً عن إصابة خمسة متظاهرين في محافظة ذي قار".
وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بقيام أشخاص بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل.
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بقيام أشخاص بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل.
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.
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