استنفار أمني في سبها الليبية بعد هجوم لمرتزقة تشاديين

قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إن المدينة الواقعة جنوبي ليبيا تشهد حالة من الاستنفار الأمني والطوارئ بعد هجوم لمرتزقة تشاديين.



وتابع الخيالي لـ"العين الإخبارية" أن هجوم المرتزقة التشاديين على المدينة بدأ منذ نحو يومين، مضيفا أن هناك قوة أمنية للجيش الوطني الليبي تعمل على حفظ الأمن بالمدينة.

وأشار إلى أن الهجوم كان من جهة الطيوري (أغلب سكانها من قبائل التبو) وحي حجارة، وأنهم حاولوا دخول مدينة سبها على غرار مدينة مرزق.

من جانبه، قال الشيخ سالم ياسر الربيعي، أحد أعيان مدينة سبها، إن آليات وعربات لعصابات المرتزقة التشادية كانت قد دخلت للمدينة بشكل غوغائي ما سبب في موجة استياء كبيرة من الأهالي.

وتابع الربيعي لـ"العين الإخبارية" أن تلك العصابات تمارس الخطف والحرابة والقتل على الهوية وتقوم بالسطو المسلح على المواطنين وسرقة سيارتهم خاصة ذات الدفع الرباعي.

وأوضح أن حي حجارة في مدينة سبها الليبية شهد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأهالي والمرتزقة على خلفية الاعتداءات المتكررة من طرف المرتزقة التشادية.





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في السياق ذاته، أعلنت قوة التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة تصديها لعديد من الخروقات الأمنية في مدينة سبها وأطرافها.

وأضاف المكتب الإعلامي للقوة الأمنية في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "قضينا على مجموعة كبيرة من المرتزقة الذين يمتهنون الحرابة في طريق مطار سبها وفي طريق تمنهنت - سمنو".

وأشار البيان إلى "استمرارهم في تأمين المدينة والمناطق المجاورة لها".





وتأتي محاولة تلك الجماعات السيطرة على مرزق كمحاولة لإضعاف معنويات قوات الجيش الوطني الليبي، خاصة بعد شن عملية عسكرية ضد المليشيات (مدعومة من حكومة الوفاق) في أبريل/نيسان الماضي.





وقال الجيش الوطني الليبي في أكثر من مناسبة: "إن عصابات المرتزقة التشادية وتنظيم داعش الإرهابي دخلوا مرزق بدعم من حكومة الوفاق".

في السياق، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) مقتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في غارات جوية لطائراتها بمدينة مرزق والمناطق المحيطة بها منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يؤكد تصريحات الجيش الليبي بسيطرة الدواعش على المدينة.

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية (طوفان الكرامة) بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان الذين يسيطرون على العاصمة منذ سنوات وبدعم من حكومة الوفاق.