محتجون يقتحمون مقر محافظة ذي قار العراقية

اقتحم متظاهرون عراقيون مقر محافظة ذي قار العراقية خلال احتجاجات شهدتها المحافظة الأربعاء.

مكتب رئيس الوزراء العراقي يتفق مع المتظاهرين على إنهاء احتجاجاتهم



وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين اقتحموا مقر المحافظة، وإن حريقا شب بالمبنى جراء الاقتحام، قبل أن تستعيد قوات الأمن المبنى مرة ثانية.

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وأكدت وسائل الإعلام أن قوات الأمن استطاعت السيطرة على مبنى المحافظة من المحتجين، فيما تحاول إخماد الحريق الذي نشب فيه.

وكانت الأمم المتحدة قد حثت، الأربعاء، على التهدئة وضبط النفس في العراق، عقب المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن العراقية، أمس الثلاثاء.

الرئيس العراقي برهم صالح طالب أيضا بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة في عدة مدن عراقية، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين.

وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وأعلنت السلطات سقوط قتيلين وأكثر من 200 مصاب خلال الاحتجاجات.