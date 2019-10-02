فيديوجراف.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك باير ليفركوزن الألماني.

وسجل رونالدو هدف يوفنتوس الثالث في فوز يوفنتوس على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، أصبح رونالدو أكثر اللاعبين فوزا بالمباريات في دوري أبطال أوروبا بـ102 مباراة، متفوقا على إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي.

كما كان الفريق الألماني هو رقم 33 الذي يسجل فيه رونالدو في البطولة الأوروبية، ليعادل راؤول جونزاليس، مهاجم ريال مدريد الإسباني الأسبق، من حيث أكثر الفرق استقبالا للأهداف منهما.

رونالدو عادل جونزاليس أيضا بعد تسجيله في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ14 على التوالي، وينضم إليهم في القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.