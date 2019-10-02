واشنطن تختبر بنجاح صاروخا جديدا عابرا للقارات

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنه اختبر بنجاح صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يحمل اسم "مينيتمان 3" بعد إطلاقه من قاعدة فاندينبيرج في كاليفورنيا.

وأطلق الصاروخ في الساعة 01,13 بالتوقيت المحلي (8,13 ت غ) وقطع 6750 كلم قبل أن يهوى في منطقة كواجالان بجزر مارشال بالمحيط الهادئ، بحسب سلاح الجو.

وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكي المكلفة بقوة الردع: "أظهر الاختبار أن قوة الردع النووية للولايات المتحدة متينة ومرنة وجاهزة للتصدي لتهديدات القرن الحادي والعشرين وطمأنة حلفائنا".

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وأوضح الجيش الأمريكي أن هذا الاختبار "ليس رداً أو رد فعل على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".

وأنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتطوير تكنولوجيات تتصدى لصاروخ باليستي يتجه نحو أراضيها.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من قبل أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة، بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: "الآن انسحبنا وسنواصل تطوير الصواريخ أرض جو التقليدية، في رد حذر على تحركات روسيا".