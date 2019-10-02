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جانب من التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
شهدت عملية التصويت المبكر بإماراة أم القيوين في يومها الثاني إقبالا كبيرا من الناخبين الإماراتيين منذ الساعة الأولى، وجرت بكل يسر وسهولة حسب الجدول المعد.
وأشاد إسماعيل الهاشم محمد البلوشي رئيس المركز الانتخابي بأم القيوين بالناخبين من النساء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين الذين بادروا بالتصويت منذ فتح أبواب المركز صباحا.
وأوضح أن اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
وتواصلت عمليات التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 لليوم الثاني، حيث شهدت إقبالاً من الناخبين الذين حرصوا على الوجود في المراكز التسعة الموزعة في جميع إمارات الدولة للتصويت إلى مرشحيهم لعضوية المجلس خلال فترة التصويت المبكر.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الاستفادة من فترة التصويت المبكر التي ستختتم مع نهاية يوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأشادت اللجنة بمستوى الوعي الذي يتمتع به الناخبون الذين يحرصون على المشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت للمرشحين الأقدر على تمثيلهم ونقل قضاياهم، لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
وأكدت أن مراكز التصويت المبكر مجهزة بجميع الوسائل التي تمكن الناخبين من الإدلاء بصوتهم بيسر وسهولة من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني، التي تمكن من إتمام عملية التصويت بسرعة وبكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر على مستوى الدولة، وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي بمدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في إمارة الشارقة، ومبنى جامعة عجمان في إمارة عجمان، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال لافت على التصويت بانتخابات "الاتحادي" الإماراتي بأم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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