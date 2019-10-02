81 دولة في معرض الشارقة الدولي للكتاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عام تتويج الشارقة "العاصمة العالمية للكتاب" تنطلق فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بحضور روائيين يحملون جائزة "نوبل" للأدب، ومخرجين سينمائيين عالميين حصدوا جائزة الأوسكار.

ويستضيف المهرجان، تحت شعار "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً"، 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، كما تحلّ جمهورية المكسيك ضيف شرف على النسخة الجديدة من المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي والروائي التركي الحاصل على جائزة نوبل للآداب أورهان باموك، وفي الوقت نفسه يعرض تجربة المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية، عن موسيقى فيلمه الشهير "slumdog millionaire" الهندي، سامبوران كارالا – جولزار، كما يستضيف المعرض الروائية الحاصلة على جائزة الرواية العالمية "البوكر" جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

جاء الإعلان عن تفاصيل النسخة الـ38 من المعرض خلال مؤتمر صحفي في مقر هيئة الشارقة للكتاب، كشف خلاله أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب مشاركة نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي يحتضنها ركن الطهي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.