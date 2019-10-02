انت الان تتابع بوتين يقول إنه لا يمانع في نشر اتصالاته مع ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مضيفا أنه دائما يعتقد أن من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن الكونجرس الأمريكي عقد العزم على الاطلاع على اتصالات ترامب الهاتفية مع بوتين وغيره من زعماء العالم مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري ربما عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
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