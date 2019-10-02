الان تتابع اتساع رقعة المظاهرات في العراق.. ومحتجون يقتحمون مبنى محافظة بيسان وبابل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتسعت رقعة المظاهرات في العراق لتشمل بعقوبة والمثنى والديوانية والنجف والبصرة. وأعلن التلفزيون العراقي أن المتظاهرين دخلوا مبنى محافظة بيسان وأشعلوا فيه النار. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات وندعو كافة الأطراف في العراق لخفض التوتر. وأكد مراسل قناة العربية، أن المتظاهرين يقتحمون مبنى مجلس محافظة بابل.

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